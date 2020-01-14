مسلحون يغتالون شخصين في شارع الوفود وسط البصرة

2020/01/14 | 01:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان مسلحين مجهولين اغتالوا شخصين في شارع الوفود وسط البصرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مسلحين مجهولين تقلهم دراجة نارية قاموا باغتيال شابين اثنين في شارع الوفود وسط البصرة".

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