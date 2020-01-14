2020/01/14 | 01:37 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. دمار كبير في قاعدة عين الاسد بسبب القصف الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 01:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. دمار كبير في قاعدة عين الاسد بسبب القصف الإيراني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. دمار كبير في قاعدة عين الاسد بسبب القصف الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).