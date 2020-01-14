كيكي سيتين مدربا لبرشلونة خلفا لفالفيردي

2020/01/14 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه امس الاثنين.

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