بالفيديو :ردا على تهديد وزير التعليم للطلبة .. خيم اعتصام امام بوابات مجمع الكليات وسط البصرة

2020/01/14 | 01:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة الطلبة المعتصمون ينصبون خيم الاعتصام عند بوابات مجمع كليات باب الزبير قرب ساحة سعد وسط البصرة ، ردا على توعد وزير التعليم العالي قصي سهيل، باجراءات عقابية ضد الطلبة المتغيبين عن دوام الكليات .

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