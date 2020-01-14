استفتاء : العراقيات واللبنانيات أجمل نساء الشرق الأوسط

2020/01/14 | 02:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حلت فتيات بلاد وادي الرافدين، الفاتنات بشعرهن الطويل، وعيونهن السوداء الواسعة بلون الليل، والعسلية، وملامحهن الجذابة، الأولى في قائمة الـ 10 الأفضل بين نساء الشرق الأوسط، والروسيات الأولى على مستوى العالم، حسب استفتاء أجراه موقع “رانكر” الأمريكي الشهير.استقطبت فتيات العراق نظر العالم نحوهن في ظهورهن البارز الشجاع في تظاهرات بلادهن التي يقودها […]

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