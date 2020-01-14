إصابة 4 من قوات حرس الحدود العراقية في هجوم لداعش

2020/01/14 | 02:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ضابط، وثلاثة من قوات حرس الحدود العراقية، مساء الإثنين، إثر هجوم شنته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في منفذ حدودي مع سوريا....

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