2020/01/14 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي فيما بين الفلسفة اليونانية والعربية من افتراق واتفاق.الفلسفة العربية الإسلامية نمت وتبلورت وازدهرت في أوج أزهار الحضارة العربية الإسلامية ما بين القرنين التاسع الميلادي حتى القرن الثالث عشر الميلادي.إذ جاءت تلبيتاً لتحدي حضاري ثقافي عالمي في خضم الاحتكاك والتمازج بين الثقافات والحضارات المتجاورة ( الرومانية والفارسية والهندية والسريانية ) فالفلسفة بوصفها حوارا بين الأنسان والواق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - فيما بين الفلسفة اليونانية والعربية من افتراق واتفاق.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - فيما بين الفلسفة اليونانية والعربية من افتراق واتفاق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).