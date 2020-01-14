2020/01/14 | 02:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، ان قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي يحتوي على بنود لا تتوافق مع الدستور العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية: قانون حرية التعبير يحتوي على بنود لا تتوافق مع الدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية: قانون حرية التعبير يحتوي على بنود لا تتوافق مع الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).