الخدمات النيابية تبحث سبل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الصين

2020/01/14 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، سبل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين.

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