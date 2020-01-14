2020/01/14 | 02:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجوما حادا على الفنانة سيرين عبد النور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.حيث كتبت نضال ، قائلة : “هجم أحدهم الآن يدعى انه من محكمة المطبوعات وهدد شقيقي في بيته بلا أخلاق ليتسلم تبليغا لي من سيرين عبد النور ولما أجابه شقيقي أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أرسلت لي بلطجية”.. نضال الأحمدية تشن هجوما حاداً على سيرين عبد النور) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أرسلت لي بلطجية”.. نضال الأحمدية تشن هجوما حاداً على سيرين عبد النور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).