2020/01/14 | 03:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خبرية يوم الاثنين 13 يناير 2020، بأن قناة "الحرة" الأمريكية أغلقت مكتبها في العاصمة العراقية بغداد، وسرحت موظفيها بسبب "تهديدات" تعرضت له...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة أمريكية تغلق مكتبها في بغداد وتسرح موظفيها لهذا السبب ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة أمريكية تغلق مكتبها في بغداد وتسرح موظفيها لهذا السبب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).