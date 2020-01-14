مانشستر يونايتد يُخطط لتجديد عقد ماتيتيش

2020/01/14 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن سعي إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقد لاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش، خلال شهر كانون الثاني الجاري.

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