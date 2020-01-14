مدارس نينوى تنظم مسيرة كشفية احتفاءً بأعياد الجيش والشرطة

2020/01/14 | 03:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية تربية محافظة نينوى، مسيرة كشفية طلابية في مدارس المحافظة احتفاءً باعياد الجيش والشرطة.

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