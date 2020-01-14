فيديو : إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة

2020/01/14 | 03:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتهت مباراة كرة السلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية، الأحد، بحادث إطلاق نار مأساوي على مراهق .وأوضح المصدر أنه جرى إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة، بعد اندلاع معركة داخل ملعب ديفيس فيلد في مدينة دالاس، في حوالي الساعة 9:10 مساء.وقالت شرطة دالاس في بيان […]

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