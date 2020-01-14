فيديو : إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة


فيديو : إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة
2020/01/14 | 03:56 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / انتهت مباراة كرة السلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية، الأحد، بحادث إطلاق نار مأساوي على مراهق .

وأوضح المصدر أنه جرى إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة، بعد اندلاع معركة داخل ملعب ديفيس فيلد في مدينة دالاس، في حوالي الساعة 9:10 مساء.

وقالت شرطة دالاس في بيان […]

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