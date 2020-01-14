نهاية أسطورة مايكروسوفت.. وتحذير خطير للمستخدمين

2020/01/14 | 04:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان مستخدمو ويندوز 7 ربما سيكون حاسوبهم في خطر قريبا، وذلك مع توقف شركة مايكروسوفت عن توفير التحديثات الأمنية المجانية لنظام التشغيل بدءا من اليوم الثلاثاء.

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