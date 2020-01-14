لبنان تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة

2020/01/14 | 04:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، استعادة لبنان حقّها بالتصويت في الجمعية العامّة بعد أن سدّدت كامل المتأخّرات المستحقّة في ذمّته للمنظمة الدولية.

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