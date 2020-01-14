احتجاجات واسعة في تايلاند ضد استمرار رئيس الوزراء في الحكم

2020/01/14 | 05:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيشارك أكثر من 12 ألف شخص في ”سباق العدو ضد الدكتاتورية“ بالعاصمة التايلاندية بانكوك للتعبير عن إحباطهم من استمرار حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في الحكم.ولا يزال برايوت، وهو قائد سابق للجيش استولى على السلطة في انقلاب عام 2014، في منصبه بعد انتخابات متنازع عليها جرت العام الماضي.وقال أحد المشاركين ”أريده أن يعيد الديمقراطية إلى البلاد“.وردد المشاركون خلال السباق الذي امتد لمسافة 2.6 كيلومتر هتافات منها ”ارحل يا برايوت!“ و“عاشت الديمقراطية!“.ومعظم المشاركين في السباق من أنصار الحزب الجديد ”المستقبل إلى الأمام“ الذي أسسه رجل الأعمال تاناتورنجوانجرونجروانجكيت (41 عاما).واتهم بعض مؤيدي الحكومة تاناتورن بترتيب سباق العدو يوم الاثنين لكن الحزب ومنظمي السباق نفوا ذلك رغم مشاركة تاناتورن.وقال تاناتورن للصحفيين لدى وصوله إلى مقر السباق ”نريد للديمقراطية أن تعود.إنها روح هؤلاء الذين رفضوا أن تهزمهم الدكتاتورية“.وقال منظم السباق تاناواتونجتشاي (21 عاما) إنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

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