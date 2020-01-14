شاهد: مي العيدان من أمام قبر الفنان البحريني علي الغرير: إدعوله ياجماعة

2020/01/14 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان رحل عن عالمنا الفنان البحريني علي الغرير ، صباح أول أمس الأحد ، عن عمر يناهز الـ47 عاما ، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، من أمام قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.وكتبت مي العيدان ، قائلة […]

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