2020/01/14 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ منى شعلان رحل عن عالمنا الفنان البحريني علي الغرير ، صباح أول أمس الأحد ، عن عمر يناهز الـ47 عاما ، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، من أمام قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.
وكتبت مي العيدان ، قائلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: مي العيدان من أمام قبر الفنان البحريني علي الغرير: إدعوله ياجماعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، من أمام قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.
وكتبت مي العيدان ، قائلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: مي العيدان من أمام قبر الفنان البحريني علي الغرير: إدعوله ياجماعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: مي العيدان من أمام قبر الفنان البحريني علي الغرير: إدعوله ياجماعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).