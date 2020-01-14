سلاف فواخرجي: بقف مع إبن بلدي ولو نانسي عجرم وزوجها مذنبين رح ياخدوا جزاءهم

2020/01/14 | 06:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، على قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسي، على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، بعدما حاول القتيل إقتحام فيلا الفنانة اللبنانية.وكتبت سلاف ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، قائلة : “القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم، وفي عدالة […]

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