2020/01/14 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / طرح الفنان التونسي لطفي بوشناق، أغنية جديدة بعنوان “مغرب لا يغرب” ، مهدأة للشعب المغربي والمغاربة تخليدا للذكرى 44 لحدث المسيرة الخضراء .وتعد هذه الأغنية بداية لسلسة أعمال فنية تجمع بين لطفى بوشتاق والشاعرة المغربية سميرة فرجي، ضمن مشروع ثنائي يتضمن أغان أخرى يرتقب خروجها قريبا على الساحة الفنية .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : لطفي بوشناق يهدي الشعب المغربي أغنية بعنوان” مغرب لا يغرب”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : لطفي بوشناق يهدي الشعب المغربي أغنية بعنوان” مغرب لا يغرب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).