2020/01/14 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هبةالله شعبان كشف بحث الدخل والإنفاق أن نسبة الفقراء سجلت أعلى مستوياتها في محافظة أسيوط لتبلغ 66.7% عام 2017/ 2018، مقابل 66% عام 2015.وذكر البحث أن محافظة سوهاج تأتي بعد أسيوط، حيث بلغت نسبة الفقراء بها 59.6% مقابل 65.8% عام 2015.وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر في مصر عند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة أسيوط تسجل أعلى نسبة فقر في مصر بواقع %66.7) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة أسيوط تسجل أعلى نسبة فقر في مصر بواقع %66.7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).