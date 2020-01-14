استهداف مبنى فوج المهمات الخاصة في ذي قار جنوبي العراق

2020/01/14 | 07:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بأنه تم ‏استهداف مبنى تابع لفوج المهمات الخاصة في ذي قار جنوبي العراق بثلاث رمانات صوتية....

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