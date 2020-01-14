الشواء يؤذي البشرة.. إليكم التفاصيل

2020/01/14 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ينتظر الكثير من الأشخاص أيام الإجازات من أجل الاستمتاع بجلسات الشواء في الطبيعة.لكن يبدو أنه بات من الضروري الانتباه الى مضار هذه العادة.وفي هذا الإطار ذكرت دراسة صينية حديثة أن البخار الذي يصدر عن الشواء لا يؤذي صحة الرئتين فقط بل البشرة أيضاً.وتوصل باحثون من المركز الدولي لأبحاث السرطان […]

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