حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق

2020/01/14 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر […]

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