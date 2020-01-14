اللجنة المالية النيابية : أكثر من 40% من الدرجات الوظيفية ستخصص لتثبيت العقود والأجراء

2020/01/14 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن أكثر من 40% من الدرجات الوظيفية التي ستتوفر إثر قانون التقاعد الجديد –التي تقدر بـ261 الف درجة – ستخصص لتثبيت العقود والأجراء اليوميين.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن “يؤمل توفر نحو 261 الف درجة وظيفية ناتجة عن إحالة مجموعة كبيرة من الموظفين الى التقاعد إثر قانون […]

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