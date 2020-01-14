نهويل مورينو - أسئلة حول تنظيم الحزب الثوري (14)

2020/01/14 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهويل_مورينو مقدمةفي 16 تموز 1984 تحدث الرفيق نهويل مورينو -بدعوة من قبل الشبيبة الإشتراكية_ حول تنظيم (بناء) الحزب الثوري.هذا المقال هو النسخة المكتوبة لمحاضرته منقحة من قبل المحاضر نفسه.وقد تم نشرها أولا في بوينس آيرس ضمن مذكرات التضامن.(قارئ التثقيف السياسي رقم 1- 1984).مهمة القيادة الكبرى: التعيين، وتوفير المبادرات، وتحفيز ال......

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