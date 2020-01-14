التيتي الحبيب - ماذا يطبخ لشعوب المغرب الكبير؟

2020/01/14 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب حسب إذاعة فرنسية: “4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين تهبط في مطار معيتيقة الليبي كما أكد مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ماهر عبد الرحمن، في تصريح لـ RFI، أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس…”اردوغان يدعم حكومة السراج ضد الماريشال حفتر المدعوم من طرف السعودية والإمارات.لماذا هذا الاهتمام المفاجئ بليبيا وفي هذا الوقت بالذا......

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