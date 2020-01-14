2020/01/14 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين ومن أجل أن أتعمق أكثر في فهم الصداقة، وما فيها من منافع، وما فيها من أضرار فقد بحثت في الكتب عما كتبه العلماء في هذا الموضوع الهام، فوقع بين يدي الرسائل التي كتبها العالم الأندلسي الشهير ابن حزم، فوجدت فيها رسالة في الصداقة، بحث فيها ابن حزم هذا الموضوع بشكل عميق.وقد قدم ابن حزم عدداً من النصائح المهمة فيما يتعلق بالصداقة والصديق، منها: " وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رواء محمود حسين - خاطرة في الصداقة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رواء محمود حسين - خاطرة في الصداقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).