أردنية تبتكر جهازا للكشف المبكر عن سرطان الثدي

2020/01/14 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت الباحثة الأردنية، تنسيم الحراحشة، تصميم جهاز قادر على الكشف المبكر عن سرطان الثدي دون الحاجة لإجراء خزعة.

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