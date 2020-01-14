التبادل التجاري بين روسيا والصين يحقق رقما قياسيا بأكثر 110 مليار دولار

2020/01/14 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ في عام 2019 أكثر من 110 مليار دولار.

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