2020/01/14 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ابحث عن الاسم في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة 2019-2020 اطلقت وزارة العمل رابط جديد يمكنك الان من خلاله البحث عن الاسم في قوائم منحة العاطلين مع معرفة سبب عدم استلام المنحة او اي خطأ في اسمك وقام موقع نتائجنا بجمع الملاحظات الخاصة وتوضيحها ومعرفة سبب عدم استلام المنحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رابط” لمعرفة سبب عدم استلام منحة “العاطلين عن العمل”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رابط” لمعرفة سبب عدم استلام منحة “العاطلين عن العمل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).