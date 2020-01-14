المستقلة تنشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

2020/01/14 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية في جريدة الوقائع، لتحميل الملف اضغط على الرابط هنا.

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