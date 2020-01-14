الرافدين : منتسبو الداخلية لهم اولوية بالسلف والقروض

2020/01/14 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية لهم اولوية في منح السلف

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