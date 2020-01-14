استكمال تصاميم مدينتين سكنيتين في كربلاء

2020/01/14 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسـتـكـمـلـت وزارة الإعمار والبلديات، الـتـصـامـيـم الاولــيــة الاسـاسـيـة الخاص بمدينتين سكنيتين جديدتين في محافظة كربلاء

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