برشلونة يعلن رسميا تعيين كيكي سيتين مدربا للنادي خلفًا فالفيردي

2020/01/14 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه الليلة.وقال برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: “النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو/ حزيران 2022”.ومن المُقرر أن يوقع سيتين العقود بشكل رسمي غدًا الثلاثاء، وسيظهر في مؤتمر صحفي […]

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