الزراعة تقترح إدخال الأرز المحلي في البطاقة التموينية

2020/01/14 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن خطة لإدخال الأرز المحلي في البطاقة التموينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد المسعودي، في حديث أوردته وكالة الانباء الرسمية (واع) واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة اقترحت إدخال الأرز المحلي كمقايضة ضمن مفردات البطاقة التموينية، وهي خطة نجاح واضحة وحقيقية لم تحدث منذ عدة سنوات".

ودعا المسعودي، وزارة التجارة إلى ضرورة تهيئة أماكن من أجل استيعاب الكميات المنتجة من الأرز العنبر أو الياسمين أو الأصناف الأخرى.

وأضاف المسعودي، أن المساحات المزروعة لمحصول الأرز خلال العام الماضي بلغت 700 دونم"، لافتاً إلى أن الوزارة لديها 24 مادة زراعية متوفرة محليا وبزيادة مستمرة في المحاصيل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن وزارة الزراعة ماضية في زيادة المحاصيل المتوفرة على المستوى المحلي، ولديها طلبات لتصدير محصولي الباذنجان والرمان من قبل إحدى الشركات، مؤكداً أن خطة التصدير حققت نجاحاً واضحاً وتم تصديره إلى الخارج من قبل القطاع الخاص.

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