إتحاد الكرة الطائرة يحدد انطلاق الأدوار النهائية للدوري الممتاز

2020/01/14 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الإتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي موعداً لانطلاق دوري الشهداء (الدرجة الممتازة) في أدوارهِ النهائية على قاعات محافظة أربيل.

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