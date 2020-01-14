الرافدين: الأولوية لمنتسبي الداخلية بمنح السلف والقروض

2020/01/14 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية لمنتسبي الداخلية بمنح السلف والقروض بعد توطين رواتبهم وحصولهم على الماستر كارد.

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