فيديو جديد قد يغير مجرى قضية المقتول في منزل نانسي عجرم

2020/01/14 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تناقلت وسائل الإعلام اللبنانية أنباء متضاربة بخصوص قضية محاولة سرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، كان آخرها تصريحات لوالدة القتيل تفيد بأنه كان أعزلا.

لكن خلال الساعات الأخيرة، نشرت مواقع فنية وحسابا موثقا خاصا بمعجبي نانسي عجرم على "إنستغرام"، فيديو جديد قد يغير مجرى القضية التي حملت تفاصيلها كثيرا من اللبس.

ويظهر في المقطع الذي نشرته صفحة "Nancy Ajram Lovers" على "إنستغرام"، فيديو التقطته كاميرات المراقبة، ويظهر فيه وجه المشتبه به، محمد الموسى، حاملا على خصره ما يبدو وكأنه مسدس.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت مقطع فيديو قبل أيام، يوثق دخول الموسى إلى المنزل مسلحا، قبل أن يلحظه الهاشم، ويلحق به إلى إحدى غرف المنزل بمسدس كان بحوزته.

وبعد مقتل الشاب، وصلت قوة أمنية إلى المنزل الذي يقع في نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان)، وشرعت السلطات في التحقيق بملابسات الحادث.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام سورية عن امرأة تدعى فاطمة وهي والدة القتيل محمد الموسى قولها إن "اللقطات المأخوذة من قبل كاميرات المراقبة للحادث مفبركة، وهناك محاولات للتغطية على ما جرى".

وأكدت أن ولدها، الذي غادر سوريا منذ 13 عاما للعمل في لبنان، "لم يكن بحاجة للمال كي يسرق وأيضا لم تكن لديه أي سوابق في لبنان أو غيرها".

وأشارت والدة الموسى إلى أن "ولدها قتل بإطلاق 16 رصاصة، لكن مقاطع الفيديو لم يظهر أثارا كثيرة للدماء، كما أن هذا العدد من الرصاصات يؤكد أن القاتل لم يكن يدافع عن نفسه بل كان ينوي القتل".

وتضاربت الأنباء حول علاقة القتيل بالعائلة، حيث تفيد عائلة القتيل أنه كان يعمل لدى عائلة نانسي عجرم في الفيلا وأنه أتى للمطالبة بمستحقاته وليس بهدف السرقة.

وقال خال القتيل إن محمد الموسى كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه "مسدس لعبة للمطالبة بمستحقاته المتأخرة"، وأضاف أن زوج نانسي "نشر فيديو الواقعة بعد تعديله وحذف بعض المشاهد التي تدينه".

لكن نهاد الهاشم، شقيق فادي زوج الفنانة نانسي عجرم، نفى وجود أي علاقة تربط القتيل بالعائلة.

كذلك، علق المحامي جابي جرمانوس، محامي أسرة الفنانة نانسي عجرم، على الاتهامات الموجهة لزوج الفنانة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الوسائل الإعلامية، نافيا أن يكون القتيل قد عمل من قبل عند نانسي عجرم وزوجها، مؤكدا أنهم لم يعرفوه مطلقا.

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