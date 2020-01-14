اليابان تقّر ميزانية الإنفاق على قواتها بالشرق الأوسط

2020/01/14 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الثلاثاء، استخدام نحو 506 ملايين ين (4.6 مليون دولار) من احتياطي الموازنة لهذا العام، للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.

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