بلومبيرغ: ترامب مخطئ وأميركا بحاجة فعلا لنفط الشرق الأوسط

2020/01/14 | 09:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مخطئا عندما صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط.

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