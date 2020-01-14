2020/01/14 | 09:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان مخطئا عندما صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ: ترامب مخطئ وأميركا بحاجة فعلا لنفط الشرق الأوسط ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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