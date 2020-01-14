8 دول تمنح الجنسية للطفل المولود على أراضيها

2020/01/14 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ مع اضطراب الأوضاع السياسية في العديد من الدول العربية، أصبح البحث عن جواز سفر ووطن بديل للأبناء ضرورة لكثير من الأسر.يحتاج اختيار الوطن الجديد لأخذ مجموعة من الأمور في الاعتبار، لا سيما أن بعض الدول وضعت عقبات من شأنها الحد من منح الجنسية أو أي شكل من أشكال المواطنة للوافدين.ولما كانت سياحة […]

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