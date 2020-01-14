2020/01/14 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن عدم إنشاء مشاريع بنىً تحتية خاصة بتدوير النفايات منذ أكثر من ثلاثة عقود فاقم حجم التلوث البيئي التي تعاني منه البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب مشاريع تدوير النفايات مشكلة بيئية متراكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب مشاريع تدوير النفايات مشكلة بيئية متراكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).