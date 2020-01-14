2020/01/14 | 09:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جندي دنماركي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على عين الاسد بالعراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جندي دنماركي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على عين الاسد بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).