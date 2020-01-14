تخصيص 700 مليار دينار لنينوى في موازنة 2020

2020/01/14 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، تخصيص 700 مليار دينار للمحافظة ضمن موازنة 2020.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن المحافظ نجم الجبوري، قوله: إن "الحكومة الاتحادية خصصت نحو 700 مليار دينار حصة المحافظة من الموازنة"، لافتاً الى "صرفها خلال الايام المقلة".

وأشار الجبوري الى أن "هذة المبالغ ستكون بوابة لتنفيذ مشاريع الجسور والكهرباء ومشاريع مختلفة، ابرزها السياحة واعمار المنازل المهدمة جراء العمليات العسكرية في ايمن الموصل والمدينة القديمة ايضا".

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