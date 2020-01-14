ابنة سليماني تنشر صورة بإنستغرام.. وتعلق بالعربية

2020/01/14 | 09:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةدشنت زينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، الذي قتل في قصف أمريكي، صفحة على تطبيق "إنستغرام"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.ونشرت زينب على الصفحة التي بلغ عدد متابعيها أكثر من 24 ألف متابع خلال ساعات معدودات، أمس الاثنين، أول منشور لها، وهو عبارة عن صورة "مؤثرة" ليد والدها الجنرال الإيراني القتيل وخاتم إصبعه الشهير، والتي أخذت بعد لحظات من مقتله خلال القصف الذي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد.وعلقت باللغة العربية: "ما رأیت إلا جمیلا".وفي وقت سابق، وجهت زينب ابنة قائد "فيلق القدس"، خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح.واتهمت أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.وكانت زينب مغمورة حتى اغتيال والدها، لتظهر بعد الحادث وتوجه رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب لله، طالبته فيها بالثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن قتل والدها لن يمحو ذكراه.

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