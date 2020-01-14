الرافدين: منتسبو الداخلية لهم اولوية بالسلف والقروض

2020/01/14 | 09:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان منتسبي وزارة الداخلية لهم اولوية في منح السلف والقروض بعد اختيارهم للمصرف في توطين رواتبهم وحصولهم على الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "امتيازات وتسهيلات مالية وضعت لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض".وأشار إلى، أن "المصرف وضع خطط كفيلة لتقديم افضل الخدمات المصرفية لمنتسبي وزارة الداخلية".

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