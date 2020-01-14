مصرف الرافدين يوفر امتيازات وتسهيلات مالية في منح السلف والقروض لمنتسبي وزارة الداخلية

2020/01/14 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن منتسبي وزارة الداخلية لهم أولوية في منح السلف والقروض بعد اختيارهم للمصرف في توطين رواتبهم وحصولهم على الماستر كارد.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلتقه “يس عراق”، أن “امتيازات وتسهيلات مالية وضعت لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض”.وأشار البيان الى أن “المصرف وضع […]

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