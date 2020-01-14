برشلونة يقيل فالفيردي ويعلن عن المدرب الجديد

2020/01/14 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، إقالة المدير الفني للفريق الإسباني ارنستو فالفيردي، وتعيين المدرب كيكي سيتين خلفاً له.وذكرت صفحة النادي الرسمية على (تويتر): “اتفاق بين نادي برشلونة وإرنيستو فالفيردي بشأن فسخ عقده كمدرب للفريق الأول”.وأضافت، أنه تم التعاقد مع كيكي سيتيين مدرباً جديداً لبرشلونة حتى 30 حزيران من عام 2022.

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