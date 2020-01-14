متحدث باسم الحكومة: إخراج القوات الأجنبية لا يعني ’’الأمريكية’’ فقط.. وملتزمون بتطبيق قرار البرلمان

2020/01/14 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، ولا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وقال وردة في تصريح صحفي، إن "بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني والمهندس".

واضاف أن "البرلمان العراقي أصدر توصية برحيل القوات الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد داعش".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق".

وتابع أنه "لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

وكان مجلس النواب، قد صوت الاحد (05 كانون الثاني 2020)، قبل رفع جلسته الاستثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية، وصوت أيضا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، إن ‏أرض العراق واحدة غير قابلة للتقسيم.

وذكر الخزعلي في تغريدة نشرها مكتبه الاعلامي، أن "‏أرض العراق واحدة غير قابلة للتقسيم واحدة

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم العمل مع القيادة العراقية على تحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو في كلمة له بولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين: "أما

بغداد اليوم- متابعة

قال اللواء العسكري السعودي المتقاعد، محمد القبيبان، الاثنين (15 كانون الثاني 2020)، إن إيران دولة ذات تأثير كبير في المنطقة ولها ثقل واضح، مبينا أن بلاده معترضة على سياسة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، معها لانها تقود المنطقة ل

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